狎同父異母胞弟　菲籍男判囚9年8個月

一名菲律賓男子涉嫌多次性侵同父異母的弟弟，包括口交和肛交，甚至叫對方吸冰毒，而對方年紀只得11歲。涉案男子早前承認向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童物品及未經同意下肛交共16罪，今（15日）在高等法院被判入獄9年8個月。法官批評被告嚴重違反誠信，被告曾為控方在另一被告的案件作供，雖該被告最終脫罪，但給予他額外刑期扣減。

匿名被告以「A.J.B.D.」作代號。他來自菲律賓，現年32歲。男事主X於2006年4月出生，現年18歲。被告是其同父異母的兄長。被告早前承認9項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、5項製作兒童物品和2項未經同意下肛交罪共16罪。本案原有另一名姓熊男被告，他被控向16歲以下兒童作猥褻行為及向16歲以下男童作同性肛交罪，受審後獲判無罪。在該審訊中，A.J.B.D.曾為控方作供。

法官今日引述報告指，被告承認是同性戀，但否認有孌童癖，他稱受毒品影響犯案，已深感後悔，希望向家人致歉。而據事主的創傷報告，事主因事件而感到無力、受孤立，萌生自殺念頭，報告建議他接受持續心理輔導治療。法官指，被告在3年多期間持續犯案，嚴重破壞誠信，而且被告在人類免疫缺乏病毒(HIV)檢測中呈陽性，在性行為中卻沒有戴安全套。考慮到事主年紀，以2年半至12年作為16罪的量刑起點，顧及量刑整體性，調整量刑起點至18年，因被告認罪，及曾為控方作供，故給予46.5%刑期扣減，總刑期為9年8個月。

案件編號：HCCC22/2023