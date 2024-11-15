官媒揭高鐵工程偷工減料　記者現場採訪遇襲

內地官媒近日調查發現，安徽合肥新高鐵中鐵七局工程疑以次充好，存在安全隱患，兩名記者在地盤現場遭遇襲擊，更被搶走手機。中鐵七局周四（14日）表示，已第一時間到場調查，如報道屬實，絕不姑息，將嚴肅查處。

內地官媒周二（12日）刊發調查報道，揭露合新（合肥至新沂）鐵路多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」，偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求，存在安全隱患。記者王文志和程子龍周四再赴當地跟進調查，但在採訪時遭多人圍攻並搶走手機，王文志更被打傷。面對記者追問，現場一名負責人氣燄囂張稱，記者手機是他扣的，毆打記者也是他下屬幹的。當記者問可否離開時，該負責人稱：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

中鐵七局發聲明稱，公司高度重視媒體報道，已第一時間派出工作組趕赴現場，目前正全力配合皖贛鐵路安徽有限公司調查。聲明又稱，公司高度關注記者在施工現場被襲，正配合安徽定遠縣警方全面調查，等待調查結果。該公司堅決維護記者輿論監督的合法權益，並感謝社會各界監督和指導。中國記協周四發布消息，得悉記者採訪遇襲後，立即與有關方面溝通並聯絡王文志核實，他與程子龍安全，手機已退回。中國記協表示，將繼續密切關注事件進展，與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。