小一入學自行派位下周一出爐　成功率近50%

全港官立及資助小學將於下周一(18日)公布，有關2025年9月入讀小一的學校自行分配學位錄取名單。教育局表示，今年有41,781名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有20,644名兒童獲派此類學位，成功率約49.4%。其中屬於有兄姊在該校就讀或父母在該校任職類別共10,644人，餘下10,000人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下周一上午10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下周三(20日)或下周四(21日)學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額總數的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。