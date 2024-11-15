機場連破空運清潔劑及毛公仔販毒案　檢值4600萬元K仔可卡因拘兩男

海關拘捕清潔劑販毒案的收貨男(右)及涉嫌以毛公仔運毒的男子。(吳鎮興攝)

香港海關在本月偵破兩宗販毒案，當中分別涉及空運貨物及航空旅客，先後檢獲大批懷疑氯胺酮(俗稱K仔)和懷疑可卡因，估計總市值約4,600萬港元，並拘捕2名男子。

11月4日清晨時分，海關機場科人員根據風險評估及情報分析，查驗一批由比利時布魯塞爾空運抵港、報稱為清潔劑的貨物。該批貨物共有80箱、重880公斤，關員留意到其收貨人報稱是一間科技公司，依其業務進口大批清潔劑並不常見，因而感到懷疑。關員以X光機掃描貨物，顯示貨物密度存在不一致的地方，於是決定作進一步的仔細檢查。

關員逐一打開載貨紙箱，發現內有480桶獨立包裝的清潔劑，其包裝簇新乾淨，無被打開過的痕迹。雖然每一桶清潔劑的報稱重量均為1公斤，惟關員進行秤重時，發現其中112桶清潔劑過輕，加上該批可疑清潔劑的標示出產地是英國，卻由比利時付運寄出，更加大關員的疑心。海關最後在該112桶清潔劑內，檢獲78.1公斤懷疑K仔，估計市值約3,800萬港元。

調查人員指，今次是海關近5年來在空運貨物當中，揭發利用清潔劑掩飾偷運K仔的最大宗案件。關員隨即分析貨物背景及情報，得悉收貨人委託另一間本地物流公司進行託運，於是部署監控遞送行動。

行動期間，收貨人多次更改派貨指示及收貨地址，而在收貨當日，毒販另外安排正當物流公司及司機，於貨物運送途中以「車駁車」的形式更改收貨地點，企圖打亂海關部署。直至前日(13日)，海關成功在鋰魚門附近拘捕一名最終收貨的25歲本地男子。被捕人士報稱為廚師，海關正深入調查其犯罪動機及幕後集團，不排除稍後有更多人被捕。

而在昨日(14日)，海關為一名從法國巴黎出發，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的本地男子進行清關，期間發現其行李的X光影像有異，其後從他的背包及手提行李內，尋獲3個異常沉重、表面有縫補痕迹的毛公仔。關員剪開毛公仔檢查，揭發內裏藏有285粒腸狀物，經檢驗後，查出內裏裝載11公斤、共值約800萬港元的懷疑可卡因，於是拘捕該名男子。

兩宗案件的被捕人士已分別被控以「企圖販運危險藥物」及「販運危險藥物」罪。調查人員呼籲市民提高警覺，切勿因貪圖金錢利益參與販毒活動；市民亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。