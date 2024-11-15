照顧者坦言曾壓力大到想輕生　組織稱增加個人時間助減壓

調查顯示逾8成照顧者壓力偏高，香港聖公會福利協會指，增加自我關顧程度（Me-time）有助減低照顧者壓力。有照顧者甚至表示，成為照顧者期間曾經壓力大到想死，參與中心活動後能讓自己感到放鬆、有喘息機會。

香港聖公會福利協會於今年7月至8月期間進行了一項「自我關懷狀況」問卷調查，共收集1,079份有效問卷，旨在了解照顧者自我關顧程度（Me-time）與照顧壓力的關聯性。調查發現，有8成受訪者為60歲或以上，以老護老情況令人關注。還有過半受訪者的照顧年期逾5年，反映不少照顧者需長期肩負照顧責任。近4成受訪照顧者則每日需要提供至少8小時的照顧。

當中，高達8成受訪照顧者表示照顧壓力偏高，當中有22%受訪者表示完全沒有Metime；即使是有Me-time的受訪者，亦有近3成表示Me-time 不足夠。而未能放下照顧責任（40%）及社區內的服務未能配合照顧者需要（31%）是導致照顧者未能享受 Me-time 的兩大主因。

照顧者Kitman表示，自己因母親患病而在5年前成為全職照顧者，期間承受了巨大壓力而致其身體不適而入院。Kitman坦言，自己的壓力大到真的想死，而家人亦不理解其壓力，也致使其不敢傾訴身心俱疲。不過之後在社工鼓勵下開始參與一些活動，讓自己有喘息的機會。Kitman還表示，最近開始放下部分照顧者責任，得以保留部分私人時間，除了心情變得輕鬆外她與母親的關係亦有所改善。

對於調查結果，香港聖公會福利協會表示，應鼓勵照顧者在日常生活中定期安排Me-time，並建立後備照顧者網絡，預備多名人選作為後備照顧者，在有需要時分擔照顧責任。還要提供及積極宣傳更多元化、彈性及個別化的服務，以建立照顧者的信心，讓照顧者有喘息空間。以及發展和鞏固鄰舍支援網絡，鼓勵社區持份者以多元化方式支援照顧者。