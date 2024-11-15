本港開展首次網絡安全攻防演練　邀請內地網絡安全企業提供支援

本港今日（15日）開展首次網絡安全攻防演練，政府部門及公共機構均派隊伍參與。創新科技及工業局表示，藉此演練可提升團隊應對各類網絡威脅的應變技能和經驗。另外，活動還有邀請內地網絡安全企業提供支援，以及多家機構代表觀看攻防演練過程。

「香港網絡安全攻防演練—以攻築防2024」今日展開，為期3日2夜共60小時。絡攻防演練由相關專業人員在嚴格可控的環境中飾演攻擊者（紅隊），在演練期間負責對參與機構已投入運作的指定資訊系統發動模擬真實的網絡攻擊，識別潛在網安風險和漏洞。防守方（藍隊）則以自身的技術和策略防禦紅隊攻擊，藉此提升團隊應對各類網絡威脅的應變技能和經驗。

創新科技及工業局局長孫東表示，以「實兵」、「實網」、「實戰」方式，實測政府部門和公共機構的防禦能力，同時對相關系統進行深度檢驗和查找安全漏洞，以攻築防。

參與是次演練的藍隊共有12隊，包括9個政府部門及3間公共機構的指定資訊系統，而5隊紅隊則是來自具網絡安全經驗的專業機構。同時，還邀請了8間具豐富攻防演練經驗的內地網絡安全企業為今次演練提供技術支援及向雙方提供建議。另外，還有來自超過50家不同機構的代表以觀察員身份到場了解有關網絡攻防演練的過程，作為準備未來演練的參考。