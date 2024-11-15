樂施毅行者2024今日開鑼　漁護署加強巡查跟進猴群滋擾情況

樂施會主辦的「樂施毅行者2024」今日（15日）於西貢北潭涌正式開展，共吸引數千健兒和義工參與。樂施會表示，會對天氣變化保持警覺，密切留意檢查站及路段的安全情況。此外，有網傳視頻顯示，14日時有猴群在毅行者一個檢查站覓食，對現場造成了一定程度的破壞。漁護署指屬於本港常見的猴類，會加強巡查，並按需要跟進有關猴子聚集及滋擾的情況。

今年「樂施毅行者」的主題為「毅行 40『堅』並肩」，活動吸引逾4,000健兒、合共超過1,000支隊伍報名參與，同時今年亦有130間公司和機構的隊伍參與，並得到超過3,000名義工及20個贊助單位的支持。樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示，活動能順利如期舉行，全賴多方合作及支持。由於本港近日天氣情況不佳。王指，考慮及平衡多項因素後，決定活動將如期舉行，樂施會會在活動過程繼續密切留意參加者及路段的安全情況，為天氣狀況作相應安排。亦提醒所有參加者，出發前及活動期間密切留意最新天氣報告，做好相應準備。

此外，據網傳視頻顯示，位於九龍水塘及金山郊野公園附近的毅行者6號檢查站，有大量猴群出沒，並對營地造成了破壞。而該處經常有大量猴子走動及覓食，懷疑被大會預先設置的食物吸引，前來覓食。對此，王灝鳴表示，今日義工會重新補充足夠物資，猴群造成破壞難以避免，但也有後備方案應對這種突發情況。

漁護署回應東網查詢指，當日出現在檢查站的猴子屬於本港常見的獼猴，主要出沒於金山、獅子山及城門郊野公園等地。漁護署已加強巡查附近地點，並會按需要跟進有關猴子聚集及滋擾的情況。漁護署還表示，亦會與相關活動主辦機構保持緊密聯繫，如有需要會提供適切協助。