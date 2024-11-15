截至上月錄3670萬人次訪港　按年升37%　內地客佔2840萬人次

香港旅遊發展局公布，今年10月初步訪港旅客數字為約410萬人次，較去年同期升18%。累積計算，今年1至10月錄得接近3,670萬訪港旅客人次，按年升37%，當中內地旅客錄得近2,840萬人次，按年升33%；非內地旅客錄得接近830萬人次，按年上升54%。旅發局指，基於目前經濟前景不明、航班尚未完全恢復等原因，全年訪港旅客數字將維持今年初預測的4,600萬人次。

旅發局表示，今年1至10月，累計內地訪港旅客人次按年增加33%至2,840萬，而非內地旅客人次亦按年增加54%至830萬。該局提到，台灣、菲律賓及印度等市場表現理想，多艘國際郵輪訪港，亦有助吸引更多長途市場旅客。談及旅遊業復甦面對的挑戰，旅發局指，目前經濟前景不明，強勢美元和港元亦增加訪港成本，加上本港航班尚未完全恢復至疫前水平，全年訪港旅客數字將維持今年初預測的4,600萬人次。

事實上，雖然今年訪港旅客人次表現優於去年，但與疫前相比仍落後一段距離。旅發局數據顯示，2018年10月的訪港旅客數字約590萬人次，而今年10月的410萬人次，僅及疫前的60%。此外，2018年1至10月，累計錄得近5,260萬訪港旅客人次，其中內地旅客錄得4,130萬人次，非內地旅客錄得1,120萬人次。對比今年同期錄得的3,670萬訪港旅客人次、2,840萬內地旅客人次及830萬非內地旅客人次，分別僅及疫前的約70%、69%及74%，反映本港旅遊業仍待復甦。

此外，旅發局將於本月22日至明年1月1日，舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，其中廣受歡迎的聖誕小鎮將登陸西九文化區藝術公園海濱草坪西面，逾萬呎的小鎮面積比去年增加30%，今年會以「禮物」為主題，小鎮內布滿過百份「禮物」布置供市民旅客打卡。同時，位於小鎮中央、高逾20米的「巨型聖誕樹」，今年首度化身巨型畫布，加入投影，豐富聖誕樹色彩，每晚多次向市民旅客送上節慶驚喜。

今年「香港繽紛冬日巡禮」亦將推出共4場、每場10分鐘的「冬日維港水上煙火」，首場將於本月22日晚上7時30分上映，及後在聖誕期間12月24日、25日及26日連續3晚、晚上8時在維港上映。