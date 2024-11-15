工傷僱員復康先導計劃　參加者投訴被當人球

勞工處設有「工傷僱員復康先導計劃」協助參加計劃的工傷僱員早日康復並重投工作，但計劃被指「講一套，做一套」。地盤司機蔡先生向《東呼即應》申訴，指參與勞工處「工傷僱員復康先導計劃」，但腳傷未康復便被告知「個案已完結」，無奈下只好看街症、急症續取醫生紙。他批評計劃虎頭蛇尾，未能幫助工傷僱員。有議員表示，政府需要檢視計劃，避免工傷僱員怕「兩頭唔到岸」而對計劃卻步。勞工處回覆指，有關計劃會為參與人士提供服務，在醫療上達致最大程度的改善，又指康復情況由個案醫生專業醫學判斷，非出自個案經理。

地盤司機蔡先生今年7月因腳部扭傷，在同事的介紹下參加勞工處「工傷僱員復康先導計劃」。然而，在見了6次醫生、腳傷仍未康復的情況下，突然被告知自己的個案即將結束。他憶述，9月底最後一次見醫生時，醫生第一句就問「個案經理有無聯絡你？」，第二句就是「今天是我最後一次見你」。蔡生摸不着頭腦，「那時都還沒看我的腳」。然後醫生就說「沒辦法，計劃要結束」。最後，醫生見蔡生情況嚴重，就為他多打一次類固醇，再幫他抽水，就結束了該次治療。蔡生慨嘆：「兩個月左右，哪裏能康復！」

《東呼》查閲有關服務的網頁，其中提到每個參加計劃的工傷僱員，會獲指派一位個案經理全程跟進，但蔡生則說其個案經理，不了解他的處境。「剛開始就很好的，到後來就有些懶懶閒，沒有聯絡、沒聲氣。」蔡生指，每次第一次見物理治療師或職業治療師，個案經理應該要用手機視像參與，但在大半個鐘的治療時間內，個案經理大部分時間都不在視像中。現時，蔡生每周兩次看街症或急症，續取醫生紙及止痛藥。他亦曾到私家診所再照X光，發現仍有骨裂，而最快的公院骨科排期要排至明年1月。

勞工處回覆指，先導計劃的服務一般會提供至個別僱員，在醫療上達致最大程度的改善，又指康復情況是由個案醫生作出的專業醫學判斷，並非由個案經理決定，有些參加者的傷患達致最大程度的改善後，可能仍需接受後續治療，個案醫生就會轉介參加者到醫院管理局，繼續接受所需的服務。至於蔡生的個案經理，則一直密切跟進蔡生的個案，了解及跟進其需要。《東呼》亦致電為蔡生提供醫療的診所，希望向主治醫師了解更多。職員表示會轉達相關負責人士回覆記者，但至截稿前尚未獲得回覆。

議員林振昇表示，先導計劃當初預計試行3年，預計每年會有約2,300名工人申請，但運作近兩年，現在個案也只是1,300多宗，康復的人數大概是70%，即是說有30%的參與者未能康復或重返工作崗位。他認為，未有太多人參與先導計劃，其一原因是參與者擔心參與計劃後，要放棄在公立醫院的治療，所以猶猶豫豫、不知道怎麼選擇。他建議，經醫生判斷仍需進行後續醫療程序的參與者，可以加快銜接到公立醫院排隊，直言相關個案不會太多，估計公營醫院可以承受。