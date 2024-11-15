港燈明年續向弱勢家庭派200元現金券　資助學校300萬谷節能

兩電明年加電費與否的細節將在下周二(19日)出台，港燈率先今日(15日)宣布，明年將撥款逾7,000萬港元強化「智惜用電服務」計劃，其中包括向1萬個弱勢家庭每戶派200港元現金券，又會津貼劏房租戶每戶1,000港元。另外，港燈將資助非牟利的社福機構及學校每座樓宇最多300萬港元改善能源效益及採用可再生能源。

港燈「智惜用電服務」計劃將包括13項主要措施，包括在新一年度推出的加強版「節能共享資助計劃」，非牟利的社福機構及學校明年起，可按每座樓宇獲最高300萬港元資助，用於安裝節能電器設備、應用太陽能光伏技術，以及在屋頂採用有助室內節能的油漆等措施。

港燈亦會資助有需要的非住宅客戶，轉用電煮食爐、電熱水爐及電乾衣機等，上限40萬港元，預計明年約有60至100個項目受惠。其中位於筲箕灣的東華三院方樹泉社會服務大樓將為首批獲資助對象之一，將會更換變頻式冷氣機、LED燈、電煮食爐具等能源效益較高的電器。

港燈又說明年會延續現行的「現金券計劃」，所有參加港燈「電費優惠計劃」的客戶，或經議員轉介的有經濟困難客戶，明年將獲得一套200港元的現金券，料有1萬戶受惠。港燈與香港社會服務聯會推出「電費優惠計劃」的會延續，現時申領綜援的長者、殘疾、單親家庭及失業人士可享最高4折電費優惠。