女長者墮網投騙局失90萬元　兩男商人涉巨額詐騙被捕

澳門一名女長者墮網上投資騙局，折合損失逾90萬港元。當地執法部門接報調查後拘捕兩名男子，起回大部分騙款，兩名疑人拒絕合作，案件有待調查。被捕的兩名澳門男子分別姓盧，30歲；姓余，34歲；兩人為朋友關係，均報稱商人。

女事主報稱今年8月初透過手機交友軟件認識一名男網友，期間對方遊說投資「網絡電子商務平台」，稱每月可獲投資額的兩成半作為回報。事主信以為真，按指示開戶註冊，起初投資2萬美元(15.6萬港元)小試牛刀，數日後查看帳戶發現獲得高額回報，隨即聯絡客服加碼。此時，該名客服訛稱透過銀行帳戶轉帳會被審查，要求繳交現金，並指稍後會有公司的員工上門取款。

過程中，涉案的盧某自稱是公司員工，先後三次到事主位於北區的住所，收取合共77萬港元款項。同月30日，事主發現該「網絡電子商務平台」不能運作，經聯絡客服及男網友無果，懷疑受騙，於是報警求助，報稱折合損失逾90萬港元。

執法部門接手調查後鎖定盧某身份，並發現其收款後將騙款藏在新口岸兩間手機店，該兩店的登記人分別是盧某自己及案中余某。昨日(14日)下午，人員到上址拘捕兩人，起回90萬港元騙款。二人對查問均拒絕合作，涉相當巨額詐騙送交檢察院處理。