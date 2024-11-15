中國新增7個世界最佳旅遊鄉村　總數居世界第一

哥倫比亞波利維爾省卡塔赫納於北京時間周五（15日）舉行聯合國旅遊組織執行委員會第122次會議，公布2024年最佳旅遊鄉村名單。中國新增7個世界最佳旅遊鄉村，包括雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村、山東煙墩角村，亦是今屆入選鄉村最多的國家。聯合國旅遊組織自2021年起發起「最佳旅遊鄉村」評選，目前中國的最佳旅遊鄉村總數達到15個，居世界第一。

中國文化和旅遊部周五表示，中國此次入選的鄉村跨越東、中、西部，在地域、文化、發展模式上具有較強的代表性，反映中國鄉村旅遊發展成就。其中雲南紅河州阿者科村擁有世界文化遺產哈尼梯田核心區，有特別的梯田、房屋和生產生活方式。福建省漳州市官洋村是土樓文化、閩南文化、客家文化的「大觀園」，活化土樓融入休閒業態，實現振興鄉村。湖南省湘西州十八洞村透過文旅融合激發鄉村發展新動能。

四川阿壩州桃坪村是國家級羌族文化生態保護區核心區、茶馬古道的重要節點，特色鄉村旅遊成為當地促進各民族交往交流交融的重要方式。安徽省滁州市小崗村是中國農村改革的主要發源地；浙江省麗水市溪頭村是龍泉青瓷燒製技藝的傳承地；山東省威海市煙墩角村則是漁家秧歌、海草房營造技藝等傳統文化活性傳承之地。