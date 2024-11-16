搭小巴食爆谷被趕落車　賴皮男挑機恐被「公審」　遂一向受阻乘客沙冧

市民乘搭公共交通工具嚴禁飲食是常識！社交平台瘋傳一條小巴內男乘客食爆谷被趕落車的車Cam影片，片長約7分鐘，顯示日期在周一(11日)傍晚6時許，片首見小巴在站頭上客，其中一名男乘客在座位上手持一盒爆谷進食，司機見狀出言阻止「唔該你落返車吖，你要食嘢就落返車，我個鏡頭影住你㗎。」此時，「爆谷男」一度停止進食，他似乎不滿司機，當小巴開出後便拿出手機「四圍望」，並拍攝車廂內標語，然後「得戚」地繼續食爆谷。

司機再次警告「你再食嘢下一站落車呀」，「爆谷男」手指指反問司機車上那裏有告示「不准飲食，你攞出嚟畀我睇」。司機反斥：「要寫到明㗎？夠冇（寫明）叫你畀錢咯，咁你又畀錢。」，「爆谷男」則反擊「你講乜嘢」；司機無奈將車駛至路旁停下，但「爆谷男」開始發難：「我依家係要食嘢呀！」司機疑致電站長報告事件，並指「有鏡頭影住，你下載返條片落嚟。」。「爆谷男」則在旁稱「邊度有鏡頭呀？嚟，我食緊嘢。」司機再度表明上車已有講不准飲食，惟對方稱車上無告示，更聲言地鐵車廂上才有標明不准飲食，司機指所有交通工具均不准。「爆谷男」反駁「你唔開車想比群眾壓力我，我大把時間呀」，此時，一名女乘客加入戰團稱「我哋無時間」，直言公共交通工具不准飲食「你識唔識？」，但爆谷男反問的士內能否飲食，並指「講到明係咪要打出嚟呀？」

期間，一名女乘客在網上搜索相關法例，並高呼「根據香港法例第374條D章，車長有權拒絕任何違反有關規定……」，「爆谷男」反問「咩嘢規定呀？邊樣嘢規定呀？」，另一男乘客亦禁不住出聲「你畀人擺上網，你自己戇X啫。」，「爆谷男」聞言後疑恐影片公開遭網民「公審」，態度180度轉變，並向司機稱「唔好意思大佬，我投降」，並將整盒爆谷掉落車內的垃圾箱，但司機見狀向對方稱「我唔會幫你掉垃圾呀！」，並要求「爆谷男」自己帶走，「爆谷男」知衰後向司機及全車乘客道歉，司機才開車，當小巴埋站後，他亦轉身遂一向落車的乘客「沙冧」，片段亦至此完結。

根據公共小型巴士十九座位乘客守則，乘客須保持車廂清潔,車廂內嚴禁飲食、吸煙、剪指甲及亂拋垃圾。根據香港法例第374D章,車長有權拒絕任何違反該規例及本須知之人士乘車。