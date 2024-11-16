王毅晤趙美蘭　批加方對中國電動車加徵高額關稅

中共中央政治局委員兼外交部長王毅周五（15日）在秘魯利馬會見加拿大外長趙美蘭。王毅指中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維護持續改善的勢頭。

王毅對趙美蘭表示，對方不久前來華訪問，就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放了積極信號，這符合兩國人民的利益。王毅表示，中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突，希望加方同中方相向而行，客觀理性看待中國發展，多做有利於雙邊關係發展、有利於增進人民了解信任的事情，讓兩國之間多一些合作，少一些分歧。

王毅指，加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展，加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。王毅亦希望加方充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

趙美蘭表示，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進了兩國人民福祉，加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。願同中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。