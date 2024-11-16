香港與秘魯簽訂《自由貿易協定》　促進和保護投資協定談判已展開

香港與秘魯11月15日（利馬時間）在秘魯利馬舉行的亞太區經濟合作組織領導人非正式會議期間簽訂《自由貿易協定》（《自貿協定》）。

港府表示，簽訂的《自貿協定》對香港和秘魯都具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，亦為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資，香港與秘魯已展開另外一份促進和保護投資協定（投資協定）的談判。

《自貿協定》涵蓋服務貿易（包括電子商貿）、貨物貿易、投資及其他相關範疇。《自貿協定》的整體承諾超越雙方各自在世界貿易組織下所作承諾，香港業界可受惠於撤銷或削減關稅，以及減少貿易壁壘。同樣地，服務提供者和投資者在進入秘魯市場及在當地營運時，亦可以受惠於具法律保障的更佳市場准入和國民待遇。

港府又稱，在《自貿協定》下，香港的服務提供者在超過150個服務行業可受惠於秘魯在《自貿協定》下的具體承諾。這些承諾涵蓋香港具傳統優勢或發展潛力的界別，包括專業服務、電腦及相關服務、研究及發展服務、金融服務，以及運輸服務。在貨物貿易方面，秘魯承諾佔其約98.3%關稅稅目的香港原產貨物可享免關稅待遇進入秘魯市場，當中91.3%關稅稅目在《自貿協定》生效後即時獲免除，而餘下的7%關稅稅目的關稅將逐步撤銷。出口往秘魯的香港原產貨物將更具競爭力。