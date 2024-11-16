當局指「聯廈聯管」已討論多年　最大困難是尋求業主共識

政府早前提出明年會選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃，當局初步考慮在油尖旺、九龍城及深水埗，樓齡較大、單幢樓宇較為集中的地區，揀選小區試行，但推行模式仍待商討，其中一考慮方案是由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團。民政及青年事務局局長麥美娟表示，「聯廈聯管」已經討論多年，認為現時是推行的適當時機，計劃最大困難是尋求業主共識，令業主做好自己資產的管理。

麥續稱，業主要明白即使不聘請專業的管理公司管理大廈，將來大廈要維修，亦要承擔費用，若在大廈未有大問題前，聘請物管公司，長遠或會減少開支。將來當局推行試驗計劃時，若業主有興趣，可主動聯絡區議員協助。政府希望擔當的角色是多作解釋和協助，當業主有共識後，便可自行運作。

麥又指，現有「大廈管理專業顧問服務計劃」由非政府組織協助「三無大廈」業主組織法團，計劃已經擴至全港18區，受助大廈由以往1年，延長至2至3年時間，但在合約完結後，單幢及樓齡較大的大廈，難以負擔聘請管理公司的費用，而在聯廈聯管計劃下，同區的幾幢大廈可聘請同一間物管公司，同時可攤分費用，避免業主要支付更大費用。

另外，對於將關愛隊恒常化，並增加資助金額五成，麥表示是反映社會認同關愛隊在地區發揮的作用，希望關愛隊在動員社區力量時不用每次都自己出錢，減輕負擔。恒常化關愛隊後，當局會檢討服務範圍，強調關愛隊指標是負責探訪居民及特別需關顧的住戶，亦要提供簡單服務，凝聚社區力量。