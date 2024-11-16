廣州公園疑遭人投放毒物　4狗中毒死亡

廣東省廣州市荔灣區近日傳出有飼主在草地放寵物狗後，多隻狗中毒死亡。周一（11日）下午，事發地所屬街道辦事處工作人員回應稱，事後派人到場查看，發現疑似有毒食物，已對現場清理和消毒，之後未再發生狗隻中毒事件，當局暫不了解中毒死亡的狗隻數量，派出所正調查處理。

事發草地位於廣州市荔灣區石桂里廣場內，據附近居民表示，廣場為開放式設計，附近有一所幼稚園，平日不少居民帶孩子到該處玩耍。上周五（8日）幾隻狗吃了草地上帶毒的食物，其中4隻死亡，還有蜈隻送到寵物醫院搶救。居民憂慮，假如有孩子拾起毒物來吃，後果不堪設想。有網民表示，中毒狗隻陸續出現嘔吐、口吐白沫、抽搐、大小便失禁等症狀，從出現症狀到死亡前後不足20分鐘。其中一隻中毒寵物狗的飼主表示，醫生診斷狗中毒，需要洗血和用呼吸機，有兩隻狗被成功救回。飼主稱已向當地警方報案。

荔灣區彩虹街道辦事處周一表示，事發翌日晚上，工作人員在現場無發現居民放狗，另有居民自行在一棵樹上張貼「草地疑有毒物」的警告標語，數名在場民眾表示發現有3、4處疑似「毒物」，工作人員立即安排環衞站清理。另外，該街道辦安排街道環衞站工人、河長制工作人員加強對現場巡查，近期事發區域也正在安裝閉路電視鏡頭。