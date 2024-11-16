當局稱已物色青衣土地作綠色船用燃料儲存　明年邀業界提意向書

政府昨日（15日）公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，透過訂立明確的策略和行動，推動將香港發展成為高質量的綠色船用燃料加注中心。運輸及物流局局長林世雄今日(16日)在電台節目表示，在儲存綠色燃料方面，已物色青衣11公頃土地，考慮用作儲存船用的甲醇，明年會邀請業界提交意向書。因應兩電去年在南丫島以南設立海上液化天然氣接收站以便發電，當局會研究如何取得液化天然氣，方便船隻在本港港口加注燃油。

林稱，海運方面的減排目標是減低3%碳排放，目前船隻使用化石燃料，並陸續引入綠色燃料，包括生物柴油、液化天然氣及甲醇等，會研究哪種燃油的效益較高。香港貨櫃吞吐量排全球第10，加注入油排第7，逾兩成船隻在本港入油，顯示香港有發展綠色船用燃料加注中心的基礎，有助減低成本，增加港口競爭力。

林認為加注燃料與貨運相輔相成，若本港能夠提供新能源，有助帶動貨物利用香港作為港口，甚至利用海運服務、法律仲裁及保險等。新加坡在船隻港口費方面提供減免優惠，本港除了研究減免港口費外，亦考慮在甲醇方面提供減稅。