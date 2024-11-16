野豬把農田變動物園　議員批鄉郊捕捉方法無效　促檢討管控政策

野豬出沒注意。昨日(15日)發生野豬襲人事件，一名農被咬傷，傷勢嚴重。有議員驚嘆野豬把農田變成野生動物園，漁農界議員何俊賢事件再次凸顯了香港野豬問題的嚴峻性，直指不能在鄉郊地區採用麻醉藥捕捉的政策，未能保障鄉郊地區居民的安全，促持續檢討野豬管控政策及參考市區發生野豬滋擾事件的處理方式。

議員陳月明在社交平台貼文，指不少村民發來野豬照片，當中有不少在享受日光浴，也有在農田品嘗農夫種植的農產品，而大多居民都盡量躲避，也只是拍照記錄，常常以為自己在野生動物園，感嘆好無奈。

何俊賢指目前政府的措施主要集中在市區，若接獲野豬滋擾報告，漁護署可採用麻醉等方式捕捉野豬，但當前政策下，這些方式卻不能在郊野地區使用，故農民只可採用加建圍欄、誘導離開等被動的方式驅趕野豬，加上郊野地形複雜，野豬在山林間穿梭自如，即便打電話讓專業人士來處理，或出事後才在涉事點附近捕捉野豬，野豬早已逃脫，未能釋除鄉郊地區居民憂慮。

他強調曾多次在立法會上已經提出關注香港的野豬問題，尤其是鄉郊風險，然而政府現時的措施在鄉郊地區的成效仍與公眾期望尚有差距，對於農民來說，野豬問題仍然對他們的生產生活及安全造成了嚴重影響。

他呼籲政府要持續檢討野豬管控政策，加強各區（包括郊野地區）野豬出沒點的巡查密度，持續加強對非法餵飼的執法，以及在接獲野豬滋擾報告時，參考市區發生野豬滋擾事件的處理方式，採取更加積極主動的措施來保障鄉郊地區居民、農民的安全。

昨午坪輋路李屋新村發生一起野豬傷人事件。一名68歲的何姓農夫在田間勞作時，被一頭約1米長的野豬咬傷下半身，臀部及腿部留下10釐米的傷口，傷勢嚴重，意識模糊。事件發生後，傷者被緊急送往醫院救治。