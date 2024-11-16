違規花1305萬人民幣建景觀　清徐縣暫停拆除

山西省太原市清徐縣近日被通報違規使用經費維修政府辦公大樓頂樓、興建廣場景觀物品，包括一座銀色蓮花雕塑、景觀石、地雕和多棵仿真椰子樹，耗資1,305萬元（人民幣，下同，約1,418萬港元）。內媒周六（16日）報道，目前10棵仿真椰子樹已拆除並移植至附近的清源水城景區，廣場上還剩100多棵仿真椰子樹，暫停拆除工作。

中央層級整治形式主義為基層減負專案工作機制辦公室會同中央紀委辦公廳，周二（12日）通報3宗整治形式主義為基層減負典型問題，包括清徐縣的違規情況。清徐縣投資5.9億元（約6.4億港元）建設縣城水系生態治理及城市停車場惠民工程，將縣政府綜合辦公大樓仿古屋頂及外觀塗裝、亮化工程等納入，實際形成支出1,193萬元（約1,297萬港元）。

清徐縣人民廣場的仿真椰子樹周二已連夜開始拆除，廣場上有幾輛吊車施工，工人拆除樹上的裝飾品，工作人員提醒行人禁止通過。兩日後廣場周圍可正常通行，不少市民在廣場上活動，未見工人進行拆除作業。縣政府工作人員表示，移植工作已暫停，清徐縣制定的具體整改方案已報給上級部門，暫未最終確定。