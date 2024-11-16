父子合作創作非遺木雕　精益求精自製上千把刻刀

廣西北海市合浦縣一對父子數十年來沉迷木雕，近年更從雕刻作品進而自行研製上千把木雕刻刀，再創作更多雕刻造型。合浦李氏木雕於2022年更被列入北海市第六批市級非物質文化遺產代表計劃名錄，兒子亦子承父業投入木雕世界。

內媒周四（14日）報道，廣西工藝美術大師李新強近日表示，父親李澤貴對木雕很癡迷，自己亦從小耳濡目染對木雕產生興趣，一開始從助手做起，由父親帶入行。合浦李氏木雕以動物為主要雕刻題材，運用鏤空、鑲嵌、浮雕、平雕、巧色等手法，經過選料、開料、削坯、精雕、打磨、拋光、熱處理造型、過蠟等工序而成。

受父親影響，李新強大學畢業後正式踏上木雕創作的道路。他認為木雕創作最困難是造型設計，鏤空法能增加木雕的靈性，但對操刀人的手法精準度要求極高。李新強又表示，在木雕創作期間，若現有工具無法雕刻想要的造型時，會翻閱資料或與父親探討。父子兩人自製多種雕刻工具，合作製作出許多精美的木雕作品，其中包括《海之嬌子》，該作品中雕刻的龍蝦，其蝦鱗片片分明、栩栩如生，造型十分逼真。