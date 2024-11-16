渠務署科技治水開放日今明舉行　深入認識治水工作

渠務署今明(16及17日)兩天開放日，以「科技治水」為主題，透過多元化互動令市民了解渠務署治水工作。渠務署介紹，今次開放日分為不同展區，能更直觀的讓市民了解渠務署的日常工作。另外，現場有多個工作坊和攤位游戲可供參與，不同團體和學校亦到場表演。

渠務署表示，今年開放日現場設有5大主題展區，分別是「創新與機器人專區」、「可持續發展專區」、「研究及發展專區」、「防洪專區」和「污水處理技術專區」。各展區均設有內容豐富的展板和實體模型，讓市民深入認識渠務署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。

開放日設有多個工作坊供市民現場報名參與，包括「淨水科學實驗工作坊」、「乾花書籤工作坊」和「面部彩繪工作坊」等。現場亦設有多個攤位遊戲。同時，多個社區團體和學校將會到場表演，包括舞蹈、樂隊、歌唱、武術、泡泡表演和有氧健身操等。此外，渠務署還從早前舉辦的「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽的2,600份參賽作品中挑選出了98份入圍作品。作品以各區景物為創作靈感，所有得獎及入圍作品將於開放日期間在場內展出。