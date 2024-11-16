調查指過半長者錯估自身健康狀況　肌耐力和協調度表現欠佳

本港人口日趨老化，而過半老人卻錯估自身健康狀況。多議員聯合主辦長者AI健體同樂日，長者即場進行自我健康評估，結合AI比對長者對自身身體運動機能的了解與實際情況的差別。而調查發現，較多長者在肌耐力和協調順暢度表現欠佳。

是次調查有逾300名長者參與，透過全身功能性健體器材為長者進行運動機能評估，還同時進行問卷調查，對比實際與自身了解的差距。調查發現，67%的長者在行多層樓梯方面有困難，其次則是彎腰、屈膝或者下蹲（59.9%）和提起重物（52.6%），反映隨着年齡增長，長者平衡能力、協調能力、肌肉力量方面有減弱。

調查還發現，大多長者不認為自己身體狀況不好，綜合來看僅有約20%參與長者對自身健康狀況較負面。而根據AI測算，分別有62.3%、61.9%和79.9%長者的功能年齡、力量年齡和協調性年齡與實際年齡差距超過5年。

根據AI智能動作評估，是次受邀參與的長者普遍存在肌肉過度繃緊、關節卡住、肌力不足、肌耐力不足導致動作缺乏持久力，同時在協調性方面出現動作順暢度與精準度不足的情況。整體結果反映參與長者未能充分理解自身健康狀況，對自身健康評估過於樂觀。