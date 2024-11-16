遭大陸扣留逾百天　台漁船和船長返抵澎湖

台灣澎湖籍漁船「大進滿88號」今年7月在金門海域越界拖捕作業，連人帶船遭大陸海警扣留。大陸國台辦周五（15日）表示，洪姓船長被依法處罰後，當日已返台。為確保大進滿88號安全返回澎湖，台灣金馬澎分署第十三巡防區特派遣巡防艇前往接應，當晚於距小門西北方22海里處與其會合戒護，進港後派遣岸際人力協助安全檢查，提供必要協助。

大進滿88號泊靠竹灣碼頭後，洪姓船長面對外界詢問不發一語，在女兒一旁撐傘下直接上車回家。船東許國文指人船平安就好，洪姓船長暫時不會出船。澎湖縣議長陳毓仁除了和擔任澎湖兩岸交流協會理事長的父親陳雙全多番赴陸營救，周五從廈門循小三通轉機回澎後，當晚也趕赴現場迎接大進滿88號。他稱知道陸委會、海基會有出面溝通協調，但澎湖縣政府彷彿不聞不問；又指洪姓船長特別感謝對岸，把他安置在酒店而非拘留所，行動未受太大限制，家中寄去的慢性病藥物也第一時間交付給他。

國台辦發言人陳斌華表示，福建海警部門7月2日在泉州圍頭以東海域禁漁區內，扣查涉嫌在禁漁期內使用違反最小網目尺寸底拖網進行捕撈作業的大進滿88號。該船違反漁業法等相關法律規定，大陸海警開展執法行動，有關部門依法依規處置，並對洪姓船長採取了處罰措施，有力震懾違法違規行為。