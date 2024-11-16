啟德第2場測試賽入場暢順　唯乏餐飲配套　觀眾「唔覺喺度有消費」

啟德體育園今日(16日)舉行第二場測試賽，上演中國香港男子15人欖球代表隊迎戰巴西隊的國際邀請賽。賽事於下午4時開始，兩時許已陸續有觀眾經宋皇臺站及啟德站到場，而觀眾不可帶飲品及長遮進入場館，不過每個安檢站的安排就有所不同，有安檢站要觀眾將水樽留下，有安檢站則容許觀眾即場將水喝光，將空水樽帶入場內，而所有長遮均要放在遮筒內，完場離開時才可取回。

觀眾Silvan今日到場觀看比賽，顯得相當興奮，更將區旗披在背上，他認為大會的安排都相當暢順，非常清晰，而只需5分鐘就可以從地鐵站到達場館，形容是「香港的風格」，「有效率、快，我們相當喜歡」。而日後七人欖球賽亦將在啟德體育園舉行，相信亦會很好，他指出往日在香港大球場舉行七欖時氣氛相當好，但認為與場地無關，而是與觀眾相關，只有觀眾都到達啟德體育園，就可以凝造出相同的氣氛，至於鄰近地方的餐廳等配套不足，Silvan相信隨日後更多比賽舉行，就會有更多酒吧、餐廳等進駐，「給他們多一點時間。」

陳先生是欖球迷，今日亦到場觀賽，他於宋皇臺站步行到場館，認為指示都相當清晰，不過就認為安檢站的帳篷較細，剛好今日下雨，排隊時就被兩淋濕。不過他就較為擔心飲食等配套不足，「你都知七人欖球賽嘅人係多好多，咁到時都諗緊會係點樣安排。」他又表示對大球場感到不捨，「大家都擔心球場係多咗田徑跑道，球場同觀眾距離就拉遠咗，都諗緊會唔會個feel會有啲唔同。」他亦指出以往不少外國人觀賽後會留在中環一帶消費，「留唔留到人就睇政府點做。」

觀眾張先生則讚賞體育園的交通便利，期望日後的使用率會更高，「幾百億工程，如果唔能夠充分地去體現或者用，係真係嘥咗，話晒每個香港市民都係付出咗，政府將咁大塊地畀咗佢，真係丟空嘅日子係多過使用嘅日子，係真係嘥咗」。他坦言並不識欖球，但見有個新的體育園，所以來感受一下氣氛。他亦同樣認為鄰近的配套並不足夠，「我作為香港市民咁計，我唔會覺得喺度有任何嘅消費，就算最近都要去到Airside。」