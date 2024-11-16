中大醫院爆兩宗藥物風險事件　涉61歲末期癌症患者及3日大嬰兒

中大醫院爆出兩宗錯誤處方藥物的重要風險事件！衞生署今年第3季收到私家醫院通報2宗重要風險事件。香港中文大學醫院確認涉及2宗事故。該院指，2宗事故分別發生於今年7月及8月，第一宗事故涉及一名61歲末期癌症病人，被發現輸注鴉片類止痛藥物的速度較預期快。另一宗事故涉及一名3日大嬰兒，接受錯誤劑量的濃縮電解質輸液。兩名病人事後被醫護人員確認情況穩定，惟六旬末期癌症病人7日後因癌去世。

中大醫院表示，第一宗事故中的病人7月初入住中大醫院及接受紓緩治療，入院後兩日開始接受藥物輸注。當值護士同日下午發現藥物輸注速度較預期快，醫生得悉事件後檢查病人，情況穩定。事發後院方按機制主動於24小時內呈報衞生署，及向病人及其家屬解釋事件。但病人末期癌症病情嚴重，最終在入院7日後離世。

另一宗事故發生於8月中，一名於中大醫院出生3天的嬰兒需處方靜脈注射補充電解質，其後病房醫生發現輸入的劑量較原本所需為高，即時停止靜脈注射。抽血檢查發現嬰兒情況穩定，其後已出院。院方亦按機制於事故後24小時內呈報衞生署，並向病人父母解釋事件。

另外，衞生署又公布私家醫院呈報的1宗醫療風險警示事件，一名32歲女病人接受左膝手術後，有1塊紗布被遺留在左膝內。明德國際醫院回覆本報時證實事件。院方指，今年9月2日為一名病人進行前十字韌帶重建手術時，意外地在其左膝位置遺留1塊手術用紗布，其後因紗布被懷疑留在病人體內，院方同日安排X光檢查並發現有關情況，隨即通知病人及其家屬，並迅速安排手術安全取出紗布，而病人按原定計劃翌日出院。院方在24小時內向衞生署正式通報事件。又對事件向病人及家屬表達歉意，會就事件作全面檢討。