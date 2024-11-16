測量師學會九龍城規劃比賽　德望學生以故事地圖結合實體模型奪冠

由香港測量師學會舉辦的「構建『你』想九龍城」創作比賽今日(16日)舉行頒獎典禮，今屆比賽吸引來自41間中學、合共206位中二至中五學生報名參加。其中德望學校的學生團隊，利用故事地圖結合全手工製作的實體模型，奪得3D模型組別冠軍，同時獲市建局社區及可持續發展大獎及最佳團隊合作獎。

德望學校學生團隊提交的作品「『灣』遊土瓜灣 - Revitalizing To Kwa Wan」，運用故事地圖中的空間數據共享平台功能，介紹該區的特色及計劃實施的活化方案，以打造一個可持續和宜居的環境，其中一大亮點是結合全手工製作的實體模型。團隊在保留土瓜灣原有特徵的基礎上，加入融合歷史和活化設施，例如九龍城碼頭設立「腳步巨型LED鋼琴」及可升降的防波堤，以保障水域的安全與持續使用。該作品獲頒3D模型組別冠軍，同時獲得市區重建局社區及可持續發展大獎，以及最佳團隊合作獎。

今屆比賽吸引來自41間中學、合共206位中二至中五的同學報名參加。63組參賽隊伍在參加學會舉辦的比賽工作坊、土瓜灣導賞團和故事地圖教學工作坊後，運用所學到的知識，構建理想土瓜灣社區，再透過故事地圖、實體／虛擬3D模型或多媒體影片呈現他們的設計藍圖。當中，經初選後共有18組隊伍脫穎而出進入決賽。評審團分別從多媒體影片組別及3D模型組別中，選出冠亞季軍等獎項。