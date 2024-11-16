氣炸鍋勁多致癌風險　專家教你3招保命

一名台灣男子，平日不煙不酒兼有做運動習慣，近日因持續輕微咳嗽前往求醫，竟被診斷出肺癌末期。有醫生指家居常用的氣炸鍋，暗藏很多致癌殺機，例如使用氣炸鍋煮食會散發含有PM2.5懸浮微粒致癌物質，另有研究發現，若在密閉空間使用氣炸鍋而沒有開抽油煙機，其產生的油煙濃度竟可比油鑊高出1,525倍。《東呼即應》探討氣炸鍋設計問題，有化學博士更教大家保命3招，氣炸鍋若要用得較「穩陣」，建議一定要開抽油煙機；不要開至140度或以上高溫，寧願以較低溫度煮較長時間；以及可放些菜墊底，讓氣炸時多點水蒸氣，將污染物加以稀釋。

除了空氣污染問題，氣炸鍋氣炸過的食物，亦產生大量致癌物質「丙烯酰胺」。根據消委會去年測試市面12款氣炸鍋的結果顯示，不同牌子氣炸鍋在氣炸急凍食物時所產生的「丙烯酰胺」含量，其中6款竟超出歐盟標準，當中超標最嚴重一款更比含量最少的高逾68倍。

化學博士鄺士山（K Kwong）表示，氣炸鍋的原理跟焗爐相似，都是利用發熱線發出的熱力煮熟食物。但不同的是焗爐發熱線跟食物距離較遠，氣炸鍋由於體積小其發熱線也小，故發熱線距離食物很近，而且氣炸鍋的加熱方式是將熱風吹在食物上以加熱，容易導致食物表面與內裏有較大差距，表面可能有攝氏160度，而內裏卻可能只有攝氏80度，要煮熟食物，表面溫度可能要熱至攝氏200度以上。

鄺解釋，如果食物很多油，則會出現油受熱產生的微粒，但油本身卻不大會變成氣體，加熱加水蒸氣後，油微粒會被扇葉打散，從氣炸鍋排出，而氣炸鍋的設計沒有過濾裝置，熱油煙和微粒則在沒經過濾便排出室內空間。他稱，平常用油鑊炒出來的白煙微粒比較大，可能是PM10或大過PM10的顆粒，但氣炸鍋加熱過程中風扇高速旋轉，把油粒打散至看不見，而產生PM2.5懸浮微粒。而大部分科學家相信，若微粒細過PM10，鼻毛未必能阻隔，有些微粒還細過PM2.5，入了肺難以排出，長期吸入恐對身體造成損害。

癌症資訊網慈善基金顧問醫生潘智文指出，氣炸鍋烹調澱粉質食物會產生致癌物「丙烯酰胺」，或會引致子宮癌、卵巢癌等，提醒用氣炸鍋煮食物，放入氣炸鍋的肉類，盡量切大片一點，減少氣炸面積，用完氣炸鍋後要清洗乾淨，以免殘留致癌物質。若要減少丙烯酰胺，他建議降低烹調溫度，盡量將氣炸鍋溫度限制在攝氏50度至150度之間，氣炸澱粉質盡量別超過攝氏130度。其次可預先蒸熟食物，減少氣炸烹調時間；而食物盡量炸至金黃色便可，不要炸至深褐色。

潘智文補充，不少肺癌患者本身不煙不酒，但人的身體可能會產生基因突變或帶有遺傳性基因；也有研究指出，長期接觸煮食過程中的油煙或拜神時的香燭也會增加患肺癌風險。因此若經常吸入油煙的人又發現自己出現持續咳嗽、痰多、痰中帶血、氣喘及胸痛等症狀，最好盡快求醫並檢查身體，這些都可能是肺癌的先兆。