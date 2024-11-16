「彈票黨」賭檔招兵　誘商戶訂貨呃240萬元　主腦等28人被捕

執法部門關注各類型騙案，其中一種常見類型為代訂貨品騙案，騙徒會假扮顧客聯絡不同商戶，要求代訂床褥、輪椅及紅酒等貨品，並以高佣金作餌，之後再以空頭支票或偽造的轉帳截圖，證明已將貨款給予商戶，從而使商戶再向假的供應商過數。當騙徒最後失去聯絡，受害商戶才察覺受騙。

針對相關騙案，執法部門在過去數月進行一系列情報分析，成功鎖定一個「彈票」詐騙集團，相信該集團牽涉20宗騙案，損失金額高達240萬港元。經調查後，警員於前日(14日)及昨天(15日)展開行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6男2女(29至52歲)，被捕人士分別報稱裝修工人、售貨員及無業等，當中包括1名主腦、2名「跑腿」及5名傀儡戶口持有人。

調查人員指出，涉案集團分工非常仔細，主腦主要負責在非法賭檔招攬「跑腿」；「跑腿」會依照主腦指示，利用銀行入票機存入空頭支票；傀儡戶口持有人則提供戶口予集團用作犯案。行動中，警員檢獲一批空頭支票、手機及疑犯犯案時所穿的衣服，其中2名被捕人士將會被暫控「串謀詐騙」罪。

另外，執法部門亦在調查中發現，涉事主腦是透過2個位於元朗區的非法賭檔招攬「跑腿」，故此亦加以掃蕩，並分別以涉嫌「經營或管理非法賭場」及「在非法賭博場所內賭博」拘捕17男3女(27至56歲)。