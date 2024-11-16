「齊撐照顧者」推行一年　調查指9成受訪者從未使⽤

照顧者悲歌頻生，雖港府2023年9⽉舉⾏「齊撐照顧者⾏動」起動禮，提出4項措施⽀援照顧者。⼀年過去，團體「照顧照顧者平台」就於今年9⽉底⾄11⽉中進⾏問卷調查，427名受訪者中，近9成⼈從未使⽤過有關措施，亦有近6成8人表示從未聽過相關服務。全部受訪者均認為新措施並未能有效處理照顧者的需要，並對措施表示不滿。另外，亦有近半⼈認為，政府現時針對照顧者需要，所提供的⽀援「非常不⾜夠」及「不⾜夠」。

街坊「貓貓」以前是⼀位全職教師，因照顧精神病患的⺟親受職場歧視及欺凌，更為了陪媽媽覆診而無奈地辭⼯。貓貓的⺟親患精神病⾄今約30年，從未有傷害別⼈，其主要病徵包括出現⾃殘和⾃殺念頭，如企跳、在精神病院內吊頸、將頭浸入注滿⽔的⾺桶中等。然而，精神科醫⽣卻主張分配她媽媽到普通老⼈院入住。由於老⼈院職員未受任何精神科訓練，貓貓擔心普通老⼈院難以處理這類有⾃殺傾向的精神科患者，而且院⾞、易達巴⼠服務亦有諸多限制，冀政府能盡快改善服務。

團體就建議政府應推動照顧者友善的⼯作環境，⿎勵企業⽀援僱員平衡親職及⼯作責任，包括推動「照顧者假期」等，並盡快改善照顧者津貼，透過經濟⽀援肯定照顧者對社會及經濟層⾯的貢獻。同時應改善殘疾⼈⼠及長者⽇間暫顧及暫宿服務，包括於各區增加暫顧暫宿位置、增加服務彈性等。