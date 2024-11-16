熊貓孖寶出世3個月　家姐被迫做運動　獨白回顧多個第一次

大熊貓龍鳳孖寶不知不覺已「暴風式」成長3個月，海洋公園一連兩天在社交專頁上載「家姐」的短片，最新一段見到家姐與照顧員「奶媽」的互動，更被迫做運動「無得瞓」。另一片段則有家姐的「獨白」，回顧牠和「細佬」由出生起的各種第一次，包括第一次飲奶、第一次由媽媽「盈盈」抱緊等。網民大讚回顧短片很感動，另有人羨慕奶媽能玩「(熊貓)公仔」。

「家姐」與奶媽互動的片段見到，照顧員捉着家姐的手搖動「做早操」，又捉着牠的腳搖「踩單車」，叫家姐不要經常睡覺做「懶瞓豬」要多活動。有網民留言說很羨慕奶媽「有得玩公仔呀！」亦有網民戲言「要即刻辭職去海洋公園做奶媽」；另有網民問到家姐怕唔怕唧(撓癢)，想唧牠。

另一片段以《家姐獨白》為題，回顧大熊貓龍鳳孖寶成長點滴，包括家姐及細佬出生的「兩刻」；又分享「家姐」出生以來多個「第一次」，第一次飲奶、第一次「着黑色小背心」、第一次被盈盈抱着。隨時間流逝，家姐身上的顏色亦開始轉變，第一次由粉紅色變黑白色。家姐又「哭訴」第一次長出毛髮，不時被笑「似愛因斯坦」。

短片更首度公開「家姐」的絕密片段，可見「家姐」睡覺時伸脷呼吸，樣子超可愛。另外，下周六(23日)將迎來大熊貓龍鳳孖寶出生第一百天，海洋公園會為牠們舉辦「百日宴」，並會網上直播。「大熊貓之旅」屆時亦會開放，龍鳳胎爸爸「樂樂」會與公眾見面。