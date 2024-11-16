當眾質疑校方有錢請表演無錢修宿舍　中學生遭拉走

雲南省文山州富寧縣一名中學生，近日在活動現場質問校方領導，為何學校有錢請無人機表演，無錢為學生修宿舍。涉事學生被工作人員拖走的畫面在網上流傳，引發關注。富寧縣教育體育局周六（16日）通報，該校去年以來陸續投入逾67萬元（人民幣，下同，約73萬港元）提升改造學生宿舍，目前均為10人宿舍，具備正常住宿條件。

事發於周二（12日），富寧縣第一中學文體藝術節上，一名男學生走上講台，怒斥學校「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍」。男生發言時有白衣男子上台試圖搶走咪高峰，男生跳下主席台繼續發言，之後數名校方工作人員制止他並帶離現場。事發後，老師表示，男生所述與事實不符，又指涉事學生並未受責罰。

當地教體局介入調查，通報指該校為激發學生對科學實驗的興趣，事發當天邀請科技公司到學校開展無人機公益表演。關於「安娜草堂」建設的問題，通報稱是學生閱讀室，資金來源為上級獎補資金48萬元（約52萬港元），上月已建設完成投入使用，為學生增加200個閱讀書位，未佔用學校宿舍修繕經費。當地教育部門和學校強調會聽取學生意見建議，不斷加大資金投入，加強學校基礎設施建設，改善學生學習和生活環境。