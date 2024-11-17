工廈改過渡屋計劃推6年　成功個案僅72宗　被質疑「搞到一鑊粥」

本港土地供應不足，發展路上也有不少掣肘，其中工業大廈便是浪費土地的例子。雖然香港工業息微已久，但多區仍然有大量工廈，政府推行多年的活化工廈被質疑「搞到一鑊粥」，乏善足陳。當局2018年重推活化工廈計劃時曾吸引業主改為過渡屋，但直至2020年為止，申請個案宗數仍是零，反應差強人意。

政府由2010年4月推出活化工廈措施，後又在2018年10月重啟活化計劃，原定為期3年，之後把措施延長至2024年10月。在2018年重啟活化工廈計劃時，政府曾吸引業主重建或整幢工廈改裝為過渡性房屋，然而，至2020年時城規會接獲改建成過渡性房屋的申請宗數為零，當時有議員坦言5年期的過渡屋太短時間，影響業主回報，令計劃吸引力大減。

而今年的《施政報告》將多項快將到期的活化工廈措施再延長至2027年底，但原先規定工廈改裝後須預留10%樓面作政府指定用途，最新將移除有關限制。現時活化工廈的個案大約一半來自九龍東，但截至2024年3月底，在活化工廈政策下，位於觀塘、九龍灣及新蒲崗的整幢改裝或重建的活化工廈申請只有72宗獲批，成功個案甚少。