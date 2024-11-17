郵輪客碼頭等的士句鐘　旅業界斥部門欠溝通

啟德郵輪碼頭啟用至今已11年，偏僻「無車搭」為人詬病，近日接載3,000名國際旅客的「名人極致號」來港令碼頭欠缺交通配套的醜態再現，數以百計旅客「一抽二掕」，在如「孤島」般的郵輪碼頭苦等的士近1小時。熟悉郵輪業的葉慶寧批評，港府向外不斷「唱好香港」，卻沒重視高增值的郵輪旅客「講一套做一套」，又質疑船公司早已政府部門，坦言：「點解好似乜嘢都無準備咁？」質疑部門之間欠溝通統籌，促港府再檢討。

郵輪碼頭醜聞不斷，去年8月疫後首度有接載數千旅客的郵輪「海洋光譜號」抵港，當時旅客已要排近1小時隊才能乘搭的士，揭示交通不足之況。其後，政府召開跨部門協調會議，統籌郵輪碼頭的交通安排，並決定會向到達碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券，並實時通知的士司機碼頭資訊，亦新增特別巴士線及一度設立免費穿梭巴士疏導人流。

港府當時稱，重視郵輪乘客來港旅遊時的體驗，碼頭營運商須與郵輪公司、交通服務營運商等密切溝通及規劃旅客上落船安排，旅遊事務署會積極協助配合。不過，過去一年，碼頭交通仍間中被批不足，尤其近日「名人極致號」抵港，海量拖篋旅客室「塞爆」碼頭等的士。郵輪公司稱抵港前已將旅客落船時間表告知政府部門。

香港旅行社東主協會會長、金怡假期董事長葉慶寧被問到郵輪碼頭的情況時大呻「真係醜怪」，指過去業界均已提出眾多意見，政府及碼頭公司亦應累積足夠經驗，不應出現如此醜況。他提到當局不可能不知多少郵輪旅客抵港，質疑為何沒提早通知的士接載乘客，又沒有官員到現場巡視或歡迎旅客，「或許他們不太重視郵輪旅遊」。他相信，文化體育及旅遊局與運輸署等部門的溝通協調出問題，好似「大家都話唔關我事」，促當局成立專責小組檢討及解決問題。

文體旅局局長楊潤雄昨在公開活動被記者追問郵輪碼頭「打蛇餅」塞爆亂象，承認當時的士來得比較少，引致旅客「排長龍」塞爆碼頭，但說情況只發生在一段「不太長」時間內，主要因為天氣不太好，交通不暢順。他續指，當局已即時與碼頭管理公司召的士入碼頭，又說當時巴士服務足夠，已經提供較多交通選擇予旅客，並會再與碼頭管理公司商討如何再改善，做更多預案解決旅客的不便。