港府做事欠效率官僚主義　垃圾徵費拖20年終擱置

今屆政府聲稱要「做到事、做實事、做成事」，在去年施政報告訂立的150個績效指標(KPI)之中至少8項「肥佬」，包括本報早前踢爆至今仍未公布的加強郵輪旅遊經濟發展的檢視結果和行動計劃，以及原訂在今年上半年內制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表。而醞釀近20年的垃圾徵費，更因宣傳、實際操作及回收配套問題而多次延期，最後甚至被急煞停，無限期暫緩，難怪多個官員獲稱「港產官僚」。

港府於2005年推出「都市固體廢物管理政策大綱」，歷經多輪公眾諮詢和反覆修訂，垃圾徵費草案在2021年三讀通過。垃圾徵費最初計劃去年底實施，當局考慮到前線運作人手不足，為避免運作初期引起混亂，決定延至今年4月，當時曾承諾不會再押後。政府其後再宣布垃圾徵費延期至今年8月，期間「先行先試」以檢視實際運作的困難。不過，在官員解說下社會仍然不了解徵費，民意一面倒反對，徵費最終爭議中「暫緩」，並沒有具體實施時間表，「變相擱置」。

多個環保團體及議員均質疑，垃圾徵費經長時間討論，立法後亦有2年時間準備，為何宣傳仍未到位，徵費的原意未能清晰解說，實際運作未理順，大眾、清潔工人及物業管理公司仍感到疑惑，使到謠言滿天飛，當局亦難一一釐清。

港府最新指，暫緩垃圾徵費後會持續監察和評估社會回收垃圾的參與率，稱加強宣傳減廢回收後，半年來回收物總量超過50%，家居廚餘收集多4倍，又指政府會研究改善垃圾徵費計劃，令將來推行時更為大眾接受。當局另指，旅遊事務署就《香港旅遊業發展藍圖 2.0》諮詢業界時，收到就郵輪旅遊經濟發展的針對性意見，並認為郵輪旅遊發展應與《藍圖 2.0》互相配合，故旅遊事務署會在今年底一併公布行動計劃。