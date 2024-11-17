Tesla司機無視婆婆步出斑馬線照衝　目擊的哥爆粗怒罵

有網民上載一條Tesla衝斑馬線的車Cam片，片長18秒，顯示日期在昨日(16日)早上8時05分，現場在蝴蝶邨蝶景路，片段開始見一名行動不便推着超市手推車的婆婆，當時她已步出斑馬線準備橫過，而斑馬線前則有一輛拍下車Cam片之的士駛至，的哥收慢車速準備停下讓婆婆過路，適時，的士左邊有一輛Tesla駛出，且切入的士前方衝過斑馬線，婆婆見狀隨即收步，Telsa在零收車的情況下，絕塵而去。

的哥目擊事發經過，在車廂內爆粗狂罵Tesla司機，「你阿媽個臭X、痴X線呀、X你老母、嗰個X家剷真係！」。婆婆疑被Tesla衝斑馬線受驚，她舉起手向的哥示意正在橫過馬路，的哥則叫婆婆「小心呀」，片段亦至此完結。

網民睇片後紛紛留言指摘司機，「一定要拉，老人家都唔讓」、「唔好放生佢，害人害物」、「阿婆已經企喺斑馬線，夠造(做)危駕」、「好多揸車唔跟交通規則，所以咪多交通意外囉」，另有人撐爆粴粗怒罵Telsa司機，「呢單野就撐DC(的士)哥哥」、「師兄，我感受到你嘅憤怒，正確！」。