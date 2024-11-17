學術酒吧迅速興起　成年輕人對話空間

「學術酒吧」，顧名思義就是在酒吧舉行學術講座，這種活動近期在中國內地迅速興起，更逐漸從北京、上海、廣州等主要大城市拓展至全國，成為一種城市青年文化現象。美國傳媒上周五（15日）報道，來自全球各地大學的中國學者陸續加入到這個熱潮，令酒吧成為一個難得的公共開放空間，讓年輕人自由對話。

報道介紹，學術酒吧深入探討人文與社會科學主題，例如社交焦慮、中國古代繪畫中的貓，以至女權主義等更學術性議題。這種聚會在內地逐漸流行，箇中原因之一是受過教育的城市年輕人經歷新冠疫情後，迫切想重新建立人與人之間聯繫。上海一間酒吧也提到主辦學術酒吧的部分原因，是年輕人一旦離開校園，就很難在其他地方找到社科講座。

在海外進修後回國的學者，也為學術酒吧討論帶來新的議題和觀點。北京一間酒吧早前就舉辦關於美國華裔文學演變的講座，討論華裔美國移民如何在陌生、有時甚至是敵意的土地上自處。席間也引起不少爭辯，主辦者認為，不同觀點的衝突是學術酒吧價值的一部分。參加者則指出，在酒吧這種缺乏權威的地方，人們更有可能說出自己的想法。