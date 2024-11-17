珠海撞人35死43傷案司機批捕　省委開會促嚴懲兇手

車禍發生後，多人被撞倒在地。

廣東省珠海市香洲區體育中心上周一（11日）晚上發生越野車撞人事件，造成35死43傷。廣東省珠海市人民檢察院上周六（16日）決定以涉嫌以危險方法危害公共安全罪，批准逮捕越野車司機樊某。廣東省委常委會同日召開擴大會議，強調要高質高效推進案件偵辦，依法嚴懲兇手，震懾犯罪、安定人心。珠海市委常委會上周六晚亦召開會議，由市委書記陳勇主持，同樣強調要盡快查明案件真相，還群眾公道。

會議由省委書記黃坤明主持，聽取官員匯報今次衝撞事件處置工作進展。會上強調要集中醫療資源，仍傷者得到最佳治療，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘的情況，保障傷者和家屬身心健康，妥善做好善後處置工作，幫助解決實際困難。按照中央部署要求，全面加強社會面治安防控，加大警力投放，發動群防群治力量，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，及時消除各類突出治安隱患，堅決打擊各類違法犯罪。

會議又指出，要推動矛盾糾紛實質性化解，嚴防發生惡性案件及個人極端案事件；強化公共場所安全管理，堅持人防、物防、技防相結合，落實「人車分流」和「硬質隔離」，全面升級安全基礎設施配置，進一步築牢公共安全屏障。