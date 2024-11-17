賣淫集團安排泰籍女來港　租銅鑼灣劏房賣淫共28人被捕　

警員於上周五(15日)及上周六(16日)進行「雷霆 2024」及「擊浪者」行動，打擊由本地黑社會控制的賣淫集團，並以「依靠他人賣淫嘅收入為生」、「控制他人而目的在於使他人賣淫」、「洗黑錢」，「出租處所以供用作賣淫」及「違反逗留條件」等罪拘捕28人，包括4男24女，年齡介乎24至65歲。當中包括主腦、6名集團骨幹成員及18名持旅遊證件入境的性工作者。行動中，共搗破18個俗稱「一樓一」的劏房單位及位於火炭用作儲存賣淫用品的倉庫。警員同時檢獲逾11萬元現金，多件名貴物品，相信為賣淫集團的犯罪得益。

據悉，有賣淫集團以「一站式」形式，安排海外人士以旅客身份入境賣淫。集團於今年年初租用銅鑼灣駱克道一商住大廈逾20間劏房用作賣淫活動。集團會透過在港居住持有香港身份證的非華裔人士，協助在海外同鄉來港進行賣淫活動。

據了解，大部分性工作者為泰國籍，集團成員會安排性工作者到劏房賣淫，每次「肉金」約400港元，當中一半上繳給集團。集團亦安排成員每日巡視劏房，以確保性工作者按時工作，並收取賣淫收入。這些款項隨即存入其他成員戶口，及匯至海外。集團亦會定時從火炭貨倉運輸賣淫用品至劏房單位。

調查顯示，賣淫集團分工仔細，具有一定規模，他們操控的劏房，相信能為集團帶來每月100萬元收益。集團由今年年初營運，至今營業額逾1000萬港元。

執法部門經情報搜集及調查後，展開拘捕行動。警員於目標大廈附近埋伏，拘捕正前往巡視賣淫活動的主腦成員，在其身上檢獲約6萬港元現金，相信為較早前向性工作收取的「肉金」。警員在其處所搜獲數簿及相關紀錄。

隨後，警員在目標大廈附近拘捕兩名正派發物資的集團成員，並在貨車上及在火炭以塑膠用品公司作名義及掩飾的倉庫，搜獲更多支援賣淫活動的必需品，包括一次性毛巾、避孕套及潤滑劑等。同日，警員分別於荃灣及九龍城拘捕兩名持有香港身份證的非華裔女子，她們疑為集團安排海外性工作者來港及清洗黑錢。

與此同時，警員分批到涉案銅鑼灣大廈「放蛇」，一共拘捕18名女子(24至42歲)。她們全部持旅遊證件來港。最後，警員拘捕4名相關單位業主，涉嫌長期向賣淫集團租出單位以作賣淫用途。

部分主腦及成員明日(18日)於東區裁判法院提堂，其餘人士獲准保釋。