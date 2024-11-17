政府指進一步深化互聯互網發展　爭取更多優質企業在港上市

今年是內地與香港金融市場「互聯互通」10周年，財金官員指在「互聯互通」助力下，讓香港與內地市場的聯動發展不斷提升，讓香港在國際市場上的獨特角色更見突出、更具吸引力，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地，未來會進一步深化「互聯互通」指香港正努力加強與全球南方市場的連結，爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品。

財金官員今日(17日)在網誌中指出，在互聯互通」機制之下，合資格股票數目由最初滬港通時候的合共800多隻，增加到現時滬深港通合共超過3300隻，佔三地市場上市公司總市值的90%。內地投資者南向買賣港股，今年首3季度平均每日成交額達380億港元，與2014年相比，增長了40倍，佔港股市場成交總額的16.9%。港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

至於境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季日均成交額達1230億人民幣，比十年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。目前境外投資者所持有的內地股票總值，當中約77%是經「北向通」持有。國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是通過「債券通」進行。在「互聯互通」的助力下，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。

該官員又指今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，10月份港股日均成交額達2,550億港元。「互聯互通」鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。

對於未來發展，該官員指香港正努力加強與全球南方市場的連結，爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品，例如在香港上市投資沙特的ETF，以及在沙特上市投資香港的ETF，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用；並善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。