打擊新界北黑幫拘201人包括7假難民　檢800萬元私煙及小量毒品

警員於11月10日至昨日（16日）在新界北區內展開代號「暗壁」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個非法場所及罪案黑點。

行動中，警員搗破多個非法場所，包括非法賭博、懷疑未完稅香煙儲存倉及色情場所等，並以涉嫌「管有應課稅貨品」，「經營賭博場所」、「縱火」、「販運危險藥物」、「行劫」、「刑事毀壞」、「行使虛假文件」、「盜竊」及「違反逗留條件」等罪名拘捕年齡介乎18至79歲的108名男子及93名女子，當中包括13名非華裔男子、1名非華裔女子、4名外籍男子及4名外籍女子。據悉，被捕人士當中包括巴基斯坦裔、尼泊爾裔、孟加拉裔、印度裔、菲律賓裔、越南裔、非洲裔及印尼裔，其中7人為持「行街紙」的假難民，2人非法入境、12人持香港身份證，1人持護照。

警員亦於行動中檢獲共約160萬支懷疑未完稅香煙，市值約800萬港元。同時，警員檢獲小量懷疑可卡因、小量懷疑「冰」毒，小量懷疑太空油及大量懷疑非法賭博及色情場所的設備等。行動中檢獲的毒品及場所設備總市值約20萬港元。所有被捕人現正被扣留調查。