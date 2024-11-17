勞福局指明年中交代輸入技工細節　確保獲永居前從事相關工種

勞福局上周發布《2023年人力推算》報告顯示，至2028年，本港整體勞動缺口有可能高達18萬，涵蓋從高端專業以至基層服務業方方面面。勞工及福利局局長表示，明年中交代輸入相關工人細節，有措施確保他們取得居港權前，都從事相關工種。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(17日)接受電視節目時表示，本港的人口結構最大挑戰面對高齡化、年輕人不夠多，所以2028年相對2023年，15至64歲的青壯人口是下跌了，即使引入人才也會下跌，其中原因曾研究在該5年裏，即2028年共有64萬人會變老，但只有31萬人由孩童變為青壯人口，當中一來一回便失去了30多萬人，每兩人變老，卻只增加一個年輕人，所以即使有外來人口補充仍然未夠。

被問到2028年將欠18萬人力，當局形容情況嚴峻，是否要擴大搶人才和輸入勞工規模。他稱嚴峻是針對熟練的技術工人，譬如以高端的工種是缺乏的，但相對比例不是那麼大，都只涉及幾個百分點，但是該熟練的技術工人工種，本港欠缺百分之13、14，總量約40萬人，欠缺了6萬，欠缺比例比較嚴重，今年施政報告是針對有關方面作出新建議，針對熟練的技術工人會有一個直接人才輸入形式進行，未來三年預計輸入約3萬，正是為了現在的情景作出及早安排。未來大半年左右會預計在下年年中往後，可以推出細節和商討，包括需要與行業、勞僱會探討。

提到根據計劃，技術人員在本港工作七年便可取得居港權，如何確保技術人員在未來7年也只從事欠缺的工種。他則指有關計劃簽證安排必須進行特別要求，該技術人員還未成為香港人之前，一定要求他做欠缺的工種，政策十分清晰，而該技術人員在7年後取到永久居留權，故不能鎖定他只做一份工，他已有事業基礎，相信大多數時間他會繼續留守崗位發展，但他會向上升的，假設35歲或以下過來，一般做到65歲，有30年時間，經過幾年時間，工人累積了經驗，對於本港長遠培育壯大的人才有好的作用。