珠海航展今閉幕近60萬人次到場　簽約逾2800億人民幣

第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）周日（17日）閉幕，累計觀眾參觀規模近60萬人次，簽約金額超過2,800億元人民幣（約3,043億港元）。航展上，殲35A和殲15T等多型戰機、紅旗19地空導彈武器系統、月背月壤樣本等，首次公開亮相。

珠海航展於上周二（12日）在廣東珠海揭幕，為期6天，海陸空軍軍機紛紛亮相。其中空軍在航展閉幕當日展示36型武器裝備，系統展現空軍現代化建設的階段性成果。空軍八一飛行表演隊上周六（16日）在航展上，進行飛行表演。軍事專家張學峰表示，此次航展的參展裝備呈現出遠程化、隱身化、智能化的特點，既體現戰略空軍能力的標誌性裝備，更代表空天領域建設水平的前沿性裝備。

空軍另展示多型遠程打擊彈藥，尤其是轟6K掛載的鷹擊21空射型高超音速導彈，引起多方關注。張學峰認為遠程化除體現在飛機航程上，也體現在彈藥射程上，而鷹擊21是中國首型機載高超音速空地導彈，用於遠程、快速打擊戰略戰役縱深的高價值目標，是一種制衡強敵、懾控對手的利器。