「萬宜」料午夜闖港800公里　天文台最快明早6時發1號風球

按照現時預測，熱帶氣旋「萬宜」將於今日(17日)午夜前後進入香港800公里範圍，天文台預告會在明日(18日)早上6時至9時之間，發出1號戒備信號。至於是否需在明日至本周二(19日)初時發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎萬宜與珠江口的距離、其強度轉變以及本地的風力變化。

在正午12時，超強颱風萬宜集結在馬尼拉之東北偏東約180公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，橫過呂宋。天文台預料萬宜會逐漸減弱，但隨着萬宜靠近廣東沿岸，及與東北季候風的共同影響下，本周二該區風勢頗大。

一道雲帶正覆蓋廣東沿岸。此外，華南北部的氣壓正在上升，一股達強風程度的東北季候風會預料在今晚逐漸影響沿岸地區。本周二及周三(20日)預料間中有雨，氣溫逐步下降，最低氣溫降至攝氏18度或以下。

此外，未來兩三天正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高。加上受東北季候風及萬宜的共同影響，預料明晚及本周二晚海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。天文台提醒市民採取適當預防措施。