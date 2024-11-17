調查指9成居劏房兒童有脊骨問題　組織促公屋引入兒童優先原則

兒童居住劏房除有礙身心成長，亦會切身影響脊骨健康。有組織今日（17日）公布有關不適切居所的兒童及青少年住屋環境與脊骨健康調查報告，結果發現居住不適切居所的兒童中，有90%兒童有不同程度的脊骨脊椎問題；有60.4%反映有不同身體部位感疲累或痠痛，例如肩頸、腳、腰等疼痛，此類惡劣的居住環境，也會打擊清貧學童的學習及生活動力。組織建議當局除增建出租公屋外，應在公屋引入兒童優先原則。

香港社區組織協會及兒童權利關注會，與香港脊骨神經科醫學院基金，在今年9月至11月，訪問了503位不適切居所的基層家庭兒童，並為234位兒童檢查脊骨，以進行住屋環境與脊骨健康調查，當中發現絕大部分受訪兒童都出現了不同程度的脊骨健康問題。

調查報告指出，有逾70%的受訪兒童沒有書桌或固定地方學習，有80.3%受訪兒童表示不喜歡現居環境，主要原因是活動空間不足、擠迫、無玩樂的空間，又有掉石屎、滲水等環境惡劣不安全問題，對兒童健康及人身安全構成一定風險。

此外，調查亦顯示有59.4%受訪兒童缺乏脊骨知識，無從判斷平日自己站立姿勢或坐下來的姿勢是否正確，甚至有71.6%受訪家長目測發現子女有寒背的問題，組織認為此結果反映政府健康教育不足，貧困兒童無機會接收健康資訊，基層兒童的脊骨健康已亮起警號。

社協建議，政府應在公屋引入兒童優先原則，將3至12歲兒童列入公屋優先安置的行列；並增設社區客廳及設立社區學習中心；以及加強兒童脊骨檢查，提早學童脊椎側彎篩查並一年一檢及資助跟進治療等。