社署檢視殘疾院舍CCTV新安排　勞福局冀針對風險位「做得足」

匡智會轄下殘疾人士院舍發生性侵事件後，社署上月更新守則，加入監控及翻看院舍閉路電視(CCTV)的要求。勞工及福利局局長孫玉菡今日(17日)表示，新安排標準難一概而論，但社署會檢視不同院舍的安排，若然發現有太寬鬆之處，會要求院舍調整。

孫玉菡接受電視節目訪問時表示，院舍實務守則一向有提到殘院要安裝閉路電視，社署於10月再修訂了守則，要求各大院舍提交新的安排，新安排所指包括何時有實時看、何時抽樣看、由誰人負責看、如何看片段等，以上均是一些政策，所以10月的守則就是要院舍提交，如果訂得太鬆，社署會要求再修改，主要目的想善用使用閉路電視系統，讓當局及早發現一些不妥的地方早點介入。

至於政府有否要求安排的標準。他稱不能一概而論，以殘疾為例，肢體傷殘、弱智、精神、藥染等類別太多，不可能一刀切而論，院舍規模也有分別，如果訂得太離譜，未符合當局心中的嚴謹，便會提醒再修訂，「但就唔可能一把尺擺喺度」，其安排一定希望比過往做得更嚴謹，並想針對風險位「做得足」。

問到會否提高對院舍的罰則。他則稱大部分殘疾人士院舍由非政府組織營運，想為有困難人士提供服務，關鍵點是希望有一個清晰點的要求，如社署不定期巡查中發現有不同程度的違規，若較嚴重會發出警告信，最終罰則要看服務協議，他指希望讓營運機構「打醒精神」，不要發生大家不想見到的事情。