划橡皮艇漂流118日　武漢男抵上海終點

今年6月6日，湖北省武漢一名34歲男子單獨划無動力橡皮艇，由四川攀枝花金沙江出發，歷經118天、3,500公里的漫長漂流，上周五（15日）先到達上海市崇明島，翌日抵達本次漂流終點東灘日出點，完成挑戰收官。

孫文竹夢想漂流長江，這次計劃分3個階段，一是金沙江流域，從攀枝花到宜賓約800公里；第二階段是從宜賓到武漢，差不多1,600公里；第三階段是從武漢到上海，約1,100公里，全程總計3,500公里。他面對三峽大壩等重點水利工程會提前上岸，通過步行或其他方式繞過，再在下游處選擇適當地點重新下水漂流。

回首旅途，除了長江沿途壯麗美景令人陶醉，孫文竹期間也多次遇險，最驚險一次是6月20日在雲南省及四川省交界、金沙江幹流之上的白鶴灘水電站下游某處，被一個大浪掀翻，在水里掙扎了一個多小時後身體失溫險死，當時更絕望地用手機錄了遺言。

沿途直播，不少網友對孫文竹從質疑變成支持，佩服他追夢的勇氣和毅力，更約好到終點附近等他。孫文竹表示：「人總歸是有冒險精神的，現在不做，可能就再也沒有勇氣去做了」。他對完成挑戰非常興奮，回家休息一段時間後，未來打算以漂流、槳板等戶外項目作為自己的職業新賽道。