製作互動話劇在中小學演出　冀增強年輕人保護知識產權意識

知識產權署與本地劇團合作，製作兩齣互動話劇在全港中小學演出，冀增強年輕人尊重和保護知識產權的意識。為配合中小企、初創企業和商會等的需要，該署將舉辦或贊助有關知識產權的培訓課程，目標向5,000名不同行業的從業員提供知識產權培訓，讓學員把握知識產權貿易帶來的機遇。

劇團本學年起到學校巡迴演出，本月初剛剛在天水圍一間小學上演《運動服的大秘密》。故事講述主角偷用爸爸的設計參加學校的運動服設計比賽，結果令爸爸公司陷入危機。除了小學，知識產權署也與另一劇團合作，製作一齣名為《Party Room大逆轉》的話劇，在中學上演。5年級學生譚湋霖以往在網上看到漂亮的圖片，會直接複製或下載使用，但看完話劇令她反思自己的做法，指未來會注意網上圖片是否可免費下載，抑或要先聯絡持有人，取得對方同意才可使用；亦不會隨便從網上下載圖片或資料，因為這樣做可能會觸犯法例。學生洪顯竣在回答問題中，說出冒牌貨和正版貨的分別，他認為與演員互動的過程有趣，更能從劇情認識到知識產權包括專利、商標和外觀設計等。

知識產權署助理署長（法律意見）劉國強表示，該署透過互動劇場和學校講座等計劃向學生推廣知識產權，現已完成在本屆政府任期內接觸逾10萬名學生的目標。至於今年施政報告公布，該署會繼續向20萬名學生推廣知識產權，比原有目標提升一倍，希望透過生動有趣的方法，增強學生尊重和保護知識產權的意識，也鼓勵他們積極探索和創新。