貪新鮮走私到港　棄養寵物蛇鬧市四闖

本港近年養蛇人數有所上升，早前更接連出現兩宗有關「走蛇」的事件，包括港鐵車廂中走失一條加州王蛇，引起市民關注。本報曾向多名業界查詢有關輸入本港的寵物蛇種類事宜，有店主不諱言部分飼主貪圖新鮮及刺激，竟從不同途徑走私蛇進港，或因飼養一段日子後棄養，導致鬧市出現蛇蹤。漁農自然護理署數字亦證實，近年涉及走私蛇的數目亦顯著上升，由2021年的僅5條，急增逾17倍至去年的逾90條。

近期涉及走私蛇的消息引起社會關注，當中今年7月一名男子將逾100條活蛇經福田口岸，由香港入境深圳，被海關關員截查斷正。雖然他並非從外地走私蛇進入香港，但原來根據漁護署數字，由2021年至2023年，涉及走私進港的蛇大幅上升，當中2021年僅檢獲5條走私蛇，去年則攀升至91條，足足上升17.2倍。檢獲的走私蛇中，81條為本地熱門寵物蛇「豬鼻蛇」。署方強調任何人如非按照《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關動物亦會被充公。

至於檢獲的走私蛇中，也包括今年6月，在港鐵車廂中走失的加州王蛇。此蛇長約40厘米、有着黑白間條。值得留意的是，此蛇本身無毒，但對於所有蛇類的劇毒幾乎免疫，故主要以其他蛇類，特別是毒蛇，包括響尾蛇或銅斑蛇等毒蛇作為食物，也會吃蜥蜴、老鼠及鳥類等小型哺乳動物。