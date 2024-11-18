以身試蚊研瘧疾　對抗兩次瘟疫　獲獎醫管局「神農氏」明年退火線

瑪嘉烈醫院內科及老人科顧問醫生、醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢獲選為今年度的醫管局傑出員工。這位與兩場「世紀瘟疫」交鋒的醫生，原來與傳染病一早結下「不解緣」，甚至曾化身「現代神農氏」以身試蚊！經過兩場戰「疫」，他親身見證本港傳染病人員人才輩出、護理措施逐步改善，明言有信心安然退下火線，讓後輩接過守護市民的火炬。

傳染病日新月異，醫生往往要吐故納新。曾德賢憶述，他早於1992年就與傳染病結下「不解緣」。當時仍為年輕實習醫生的曾染上肺炎，經其他醫生介紹下，試服當時藥廠剛推出、市面未有售的新藥。這次染病亦令他萌生對傳染病的興趣，其後更遠赴澳洲進修熱帶衞生碩士，並前往所羅門群島研究瘧疾。研究期間，他一度要赤條條用身體「吸蚊」，再用吸管捕捉蚊子，協助研究瘧疾。不過當時醫療未昌明，沒藥物預防瘧疾，隨時試出禍。幸好他未有染疫。

2002年，初出茅廬的曾剛完成全部傳染病培訓，翌年就遇上「沙士」(SARS)，他身處的瑪嘉烈醫院更被指定為「沙士醫院」。面對致命神秘病毒，醫護人員甚至被視為「敢死隊」、「Dirty Team」為病人上陣抗疫，他大感緊張，惟亦累積了寶貴經驗。至2020年新冠疫情爆發，曾德賢身邊同事大都變為新面孔，比起自己，他更擔心身邊同事。不過這群「新人」卻已做好心理準備，更毅然自願加入前線「Wet Team」為病人「蹚渾水」。隨着軟硬件升級、醫護人員經驗提升，疫情亦逐漸受控。

兩場疫情令整個社會、尤其醫護界風聲鶴唳，新冠期間更爆出醫護罷工要求封關。曾坦言，醫護人員疫情期間蒙受極大壓力，同事間亦少不免會擔心。不過他認為醫生首要考慮並非「封唔封關」，而是找出方法「醫好病人」，亦慶幸傳染病中心一眾戰友未有罷工，與他一同應對疫情。

曾醫生明年首季便將退休，希望日後專注於病人及研究的工作。對於現時的防疫設施是否足夠，他就表示公立醫院雖有不少隔離病床及相關設施，但若面對「數以萬計」的大型爆發，硬件永遠不會足夠，屆時或要再以「方艙醫院」等社區改建的醫療設施輔助。不過眼見後輩人才輩出，他樂見新人引入新思維，亦有信心「接班人」能繼續在傳染病爆發中守護香港。